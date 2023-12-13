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МВФ назвав кількість українських біженців, які назавжди залишаться за кордоном

Україна, Середа 13 грудня 2023 08:34
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МВФ назвав кількість українських біженців, які назавжди залишаться за кордоном Фото: МВФ оцінив кількість українських біженців, які назавжди залишаться за кордоном
Автор: Олександр Білоус

Міжнародний валютний фонд очікує, що близько 2 млн. українських біженців назавжди залишаться за кордоном після закінчення війни з Росією.

Про це сказала співробітниця МВФ Сана Надім, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію МВФ.

"Мігрантам потрібен час, щоб повернутися в Україну. Таким чином, ми очікуємо лише невелику чисту притоку наступного 2024 року", - сказав він.

За прогнозом МВФ, до кінця прогнозованого періоду (до 2027 року) "відбудеться чистий негативний відтік 2 млн осіб відносно довоєнного сценарію".

Біженці з України

За даними ООН, наприкінці 2022 року 5,7 млн українців вихали до сусідніх країн, що створило найшвидшу кризу переміщення та одну з найбільших з часів Другої світової війни.

За даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", більшість громадян України живуть у Європі у комфортних умовах. Найбільш комфортні умови мають українці, які мешкають у країні кілька років (89%). Хоча й ті, хто приїхав нещодавно, мають досить пристойні умови проживання (близько 80%).

За даними Євростату 31 жовтня, 4,24 млн жителів України, які залишили країну після початку війни, отримали тимчасовий захист у країнах Євросоюзу.

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