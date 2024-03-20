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Около 30% украинцев поддерживают ограничение прав граждан, выехавших за границу

Фото: Ограничения прав украинских беженцев поддерживают 30% граждан (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Ограничение прав для выехавших за границу украинских граждан (право голосовать, занимать определенные должности, вести хозяйственную деятельность) поддерживают 29% респондентов, против такой инициативы - 68%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на опрос Социологической группы "Рейтинг".

По данным опроса, 54% опрошенных считают, что не стоит применять ограничения в правах для жителей оккупированных территорий, еще 43% имеют противоположное мнение.

Опрос Социологической группы "Рейтинг" был проведен 18-24 октября 2023 среди 2000 респондентов во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%.

Беженцы из Украины в Европе

По данным Агентства ООН по делам беженцев по состоянию на 31 декабря 2023 года было зафиксировано по всему миру 6,357 млн беженцев из Украины (5,954 млн беженцев зафиксировано в Европе и 0,404 млн за пределами Европы).

По оценке НБУ, за год количество увеличилось примерно на 200 тыс. человек в год.

НБУ прогнозирует, что в 2024 году с учетом сохранения высоких рисков безопасности ожидается продолжение оттока мигрантов, хотя и незначительное (около 100 тыс. человек по итогам года).

После снижения рисков безопасности в 2025 году в Украину вернется ориентировочно 400 тыс. человек.

Международный валютный фонд ожидает, что около 2 млн украинских беженцев навсегда останутся за границей после окончания войны с Россией.

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