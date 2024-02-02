Повернення біженців в Україну відкладається: оновлений прогноз на три роки

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Інфляційний звіт " Національного банку України (січень 2024 року).

Як зазначається в огляді, за оцінкою ООН, кількість зовнішніх мігрантів становила 6,3 млн осіб на кінець 2023 рокую. За оцінкою НБУ, рік кількість збільшилася приблизно на 200 тис. осіб за рік.

НБУ прогнозує, що у 2024 році з огляду на збереження високих безпекових ризиків очікується продовження відпливу мігрантів, хоча і незначне (близько 100 тис. осіб за підсумками року).

Після зниження безпекових ризиків у 2025 році в Україну повернеться орієнтовно 400 тис. осіб. "Відбудова житла, інфраструктури та збільшення кількості робочих місць унаслідок зростання економіки України зумовлять активніше повернення у 2026 році - близько 800 тис. осіб", - йдеться в огляді.

Повернуться не всі

Водночас, як зазначають в НБУ, ті, хто краще адаптувався в країнах-реципієнтах, можуть відмовитися від повернення на батьківщину або відкласти повернення. Крім того, посилюються ризики повільнішого повернення мігрантів на тлі затяжного характеру війни, високої інтенсивності бойових дій, обстрілів цивільної інфраструктури.

"Після завершення війни еміграційні процеси можуть посилитися через об’єднання родин за кордоном після зняття обмежень на виїзд чоловіків або на тлі все ще складної економічної ситуації. Це додатково послаблюватиме як відновлення внутрішнього попиту внаслідок зменшення кількості потенційних споживачів, так і пропозиції робочої сили. Посилюватимуться й диспропорції на ринку праці, що тиснутиме в бік збільшення затрат бізнесу на зарплати з відповідним їх перенесенням на ціни, що, однак, частково компенсуватиметься слабшим попитом", - йдеться у звіті НБУ.

Біженці з України

За даними Агентства ООН у справах біженців станом на 31 грудня 2023 року було зафіксовано в усьому світі 6,357 млн біженців з України (5,954 млн біженців зафіксовано в Європі і 0,404 млн за межами Європи).

Міжнародний валютний фонд очікує, що близько 2 млн українських біженців назавжди залишаться за кордоном після закінчення війни з Росією.

Нагадаємо, у жовтні минулого року НБУ очікував, що упродовж 2024 року повернеться близько 100 тис. мігрантів, а у 2025 році - орієнтовно 700 тис. осіб.