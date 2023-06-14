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Близько 3 квадратних кілометрів за три дні. У Генштабі розповіли про просування ЗСУ на фронті

Фото: речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов (mil.gov.ua)
Автор: Олександр Білоус

Збройні сили України мають частковий успіх в результаті наступальної операції. За останні три дні вони просунулись на деяких напрямках від 200 метрів до 1,4 кілометра та визволили близько 3 квадратних кілометрів.

Про це заявив речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Military Media Center Міноборони України.

"На Бердянському напрямку бої тривають в районах населених пунктів Макарівка, Новоданилівка та Новопокровка", - сказав Ковальов.

За його словами, противник збільшив кількість ракетно-авіаційних ударів. Цієї ночі ворог здійснив пуски крилатих ракет Х-22, крилатих ракет морського базування "Калібр", застосував БПЛА "Шахед" по об’єктах інфраструктури у Харківській, Донецькій, Кіровоградській та Одеській області.

Сили протиповітряної оборони знищили 3 ракети "Калібр" та 9 ударних БПЛА "Шахед", розповів Ковальов.

Контрнаступ ЗСУ

Нагадаємо, активна фаза контрнаступу розпочалася кілька днів тому. У ході контрнаступу ЗСУ вдалося звільнити вже сім населених пунктів у двох областях : Лобкове, Левадне, Новодарівка (Запорізька область) та Ненудне, Сторожове, Макарівка, Благодатне (Донецька область).

При цьому російська армія намагається відбити звільнені населені села, застосовуючи авіацію та артилерію.

За даними Інституту вивчення війни, за останню добу ЗСУ просунулися на 500-1000 м біля адміністративного кордону Запорізької та Донецької областей. Загалом із початку контрнаступальних операцій ЗСУ звільнили понад 100 квадратних кілометрів території.

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