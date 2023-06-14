Близько 3 квадратних кілометрів за три дні. У Генштабі розповіли про просування ЗСУ на фронті

"На Бердянському напрямку бої тривають в районах населених пунктів Макарівка, Новоданилівка та Новопокровка", - сказав Ковальов.

За його словами, противник збільшив кількість ракетно-авіаційних ударів. Цієї ночі ворог здійснив пуски крилатих ракет Х-22, крилатих ракет морського базування "Калібр", застосував БПЛА "Шахед" по об’єктах інфраструктури у Харківській, Донецькій, Кіровоградській та Одеській області.

Сили протиповітряної оборони знищили 3 ракети "Калібр" та 9 ударних БПЛА "Шахед", розповів Ковальов.

Контрнаступ ЗСУ

Нагадаємо, активна фаза контрнаступу розпочалася кілька днів тому. У ході контрнаступу ЗСУ вдалося звільнити вже сім населених пунктів у двох областях : Лобкове, Левадне, Новодарівка (Запорізька область) та Ненудне, Сторожове, Макарівка, Благодатне (Донецька область).

При цьому російська армія намагається відбити звільнені населені села, застосовуючи авіацію та артилерію.

За даними Інституту вивчення війни, за останню добу ЗСУ просунулися на 500-1000 м біля адміністративного кордону Запорізької та Донецької областей. Загалом із початку контрнаступальних операцій ЗСУ звільнили понад 100 квадратних кілометрів території.