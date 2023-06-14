RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Около 3 квадратных километров в три дня. В Генштабе рассказали о продвижении ВСУ на фронте

Фото: представитель Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев (mil.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

Вооруженные силы Украины имеют частичный успех в результате наступательной операции. За последние они продвинулись по некоторым направлениям от 200 метров до 1,4 километра и освободили около 3 квадратных километров.

Об этом заявил спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Military Media Center Минобороны Украины.

"На Бердянском направлении бои продолжаются в районах населенных пунктов Макаровка, Новоданиловка и Новопокровка", - сказал Ковалев.

По его словам, противник увеличил количество ракетно-авиационных ударов. В эту ночь враг провел пуски крылатых ракет Х-22, крылатых ракет морского базирования "Калибр", применил БПЛА "Шахед" по объектам инфраструктуры в Харьковской, Донецкой, Кировоградской и Одесской области.

Силы противовоздушной обороны уничтожили 3 ракеты "Калибр" и 9 ударных БПЛА "Шахед", рассказал Ковалев.

Контрнаступление ВСУ

Напомним, активная фаза контрнаступления началась несколько дней назад. В ходе контрнаступления ВСУ удалось освободить уже семь населенных пунктов в двух областях: Лобковое, Левадное, Новодаровка (Запорожская область) и Нескучное, Сторожевое, Макаровка, Благодатное (Донецкая область).

При этом российская армия пытается отбить освобожденные населенные села, применяя авиацию и артиллерию.

По данным Института изучения войны, за последние сутки ВСУ продвинулись на 500-1000 м у административной границы Запорожской и Донецкой областей. Всего же с начала контрнаступательных операций ВСУ освободили более 100 квадратных километров территории.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы УкраиныВойна России против Украины