"Близько 200 тисяч киян на фронті": Кличко відзначив воїнів до Дня Захисників і Захисниць

Напередодні Дня Захисників і Захисниць України мер Києва Віталій Кличко вручив нагороди та відзнаки від міста військовим і ветеранам. Під час урочистостей очільник столиці повідомив, що наразі близько 200 тисяч киян зі зброєю в руках боронять країну на передовій.

Деталі розповідає РБК-Україна з посиланням на допис мера столиці у Telegram-каналі.

За словами Кличка, сотні тисяч мешканців Києва залишили свої домівки, роботу та звичне цивільне життя, щоб стати до лав Сил безпеки та оборони України.

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"Українці б’ються за свою вільну та незалежну державу. Як би складно не було, ми не здаємося!" – наголосив очільник Києва.

Під час заходу киянам-захисникам вручили медалі від столиці "Честь. Слава. Держава".

Окрім того, мер підсумував результати підтримки фронту від громади міста. З початку року столиця передала військовим понад 52 тисячі БпЛА різних типів, системи радіоелектронної боротьби (РЕБ), наземні роботизовані комплекси та інше критично важливе обладнання.

Також він розповів, що місто розвиває й систему підтримки ветеранів та їхніх родин – від матеріальної допомоги, реабілітації та психологічної підтримки до юридичних консультацій, сприяння працевлаштуванню, професійному навчанню.

"Важливою частиною цієї системи є Київ Мілітарі Хаб – місце, де військові, ветерани та їхні родини можуть отримати комплексний супровід і допомогу з різних питань", – зазначив Кличко.