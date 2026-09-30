"Около 200 тысяч киевлян на фронте": Кличко отметил воинов ко Дню Защитников и Защитниц

В канун Дня Защитников и Защитниц Украины мэр Киева Виталий Кличко вручил награды и отличия от города военным и ветеранам. Во время торжеств глава столицы сообщил, что в настоящее время около 200 тысяч киевлян с оружием в руках защищают страну на передовой.

Детали рассказывает РБК-Украина со ссылкой на сообщение мэра столицы в Telegram-канале.

По словам Кличко, сотни тысяч жителей Киева покинули свои дома, работу и привычную гражданскую жизнь, чтобы стать рядом Сил безопасности и обороны Украины.

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"Украинцы бьются за свое свободное и независимое государство. Как бы сложно ни было, мы не сдаемся!" – подчеркнул глава Киева.

Во время мероприятия киевлянам-защитникам вручили медали от столицы "Честь. Слава. Государство".

Кроме того, мэр подытожил результаты поддержки фронта от общины города. С начала года столица передала военным более 52 тысяч БПЛА разных типов, системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), наземные роботизированные комплексы и другое критически важное оборудование.

Также он рассказал, что город развивает и систему поддержки ветеранов и их семей – от материальной помощи, реабилитации и психологической поддержки до юридических консультаций, содействия трудоустройству, профессиональному обучению.

"Важной частью этой системы является Киев Милитари Хаб – место, где военные, ветераны и их семьи могут получить комплексное сопровождение и помощь по разным вопросам", – отметил Кличко.