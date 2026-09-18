Київ на 80% готовий до зими: у КМДА розповіли, що вже зроблено

У Києві виконали вже 80% запланованих робіт, що стосуються підготовки міста до зими.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву в. о. першого заступника голови КМДА Петра Пантелеєва під час круглого столу "Енергетична стійкість громад України: готовність до зими 2026/2027".

Як Київ готується до зими

Йдеться про проєкти Плану енергетичної стійкості Києва, планові ремонти й технічне обслуговування, створення запасів палива та необхідного обладнання тощо, зазначається у повідомленні.

"Нам треба адаптуватися до іншої реальності та її ризиків, навчитися управляти новими проєктами й алгоритмами, які б забезпечували енергетичну автономність", - розповів Петро Пантелеєв.

Наприклад, у попередні роки Київ забезпечили генераторами як резервним живленням ключові об’єкти водопровідного господарства. Утім коли йдеться про забезпечення об'єктів потужністю від 9-10 МВт до 20 МВт, генератори тут не допоможуть. Потрібно фактично будувати локальну електростанцію, зауважили в КМДА

"Саме тому планом енергостійкості для резервування систем водопостачання передбачене будівництво дизель-генераторних установок", - пояснив Пантелеєв.

Він уточнив, що три такі установки вже збудували, решту запланованих об'єктів буде завершено до кінця року.

Оперативне реагування

За словами першого заступника Кличка, важливою складовою цьогорічної підготовки Києва до зими є удосконалення й розширення планів оперативного реагування, що обумовлено інтенсивністю ворожих обстрілів.

У Києві провели низку тренувань для підготовки особового складу та координації між службами. Також розроблені алгоритми допомоги маломобільним групам і громадянам, які потребують безперервної медичної підтримки.

"Крім того, місто формує запаси продовольчих товарів, якщо виникне потреба в організації харчування. Зокрема, зміцнюємо та оптимізуємо роботу каналів комунікації з киянами і багато іншого", - розповів Пантелеєв.

Він наголосив, що реагування на потенційні ризики зими 2026/27 не передбачає простих чи універсальних рішень, а потребує комплексної важкої роботи - технічної, правової, інформаційної та організаційної.

"Це виклик для всіх нас. І кожен на своєму рівні - від власника квартири до центральних державних органів - можуть і мають готуватись на своєму рівні, а також вміти об’єднувати зусилля", - підкреслив Петро Пантелеєв.