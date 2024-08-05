Близько 180-190 депутатів. В "Слузі народу" розповіли, скільки складає "ядро" монобільшості

Монобільшість у Верховній Раді України номінально складається з 233 депутатів, проте на практиці її ядро, яке забезпечує голоси, становить лише 180-190 народних обранців.

Про це в інтервʼю РБК-Україна повідомив голова комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики, депутат від "Слуги народу" Микита Потураєв.

"Десь дають голоси ОПЗЖ, десь, як по акцизах, дає "Голос", наприклад. Десь депутатські групи. Ми на піку даємо 215-219 голосів. Ядро - це десь близько 180-190 голосів. Але списочний склад залишається, 233 депутати, тому офіційно монобільшість існує", - заявив Потураєв.

За його словами, кількість голосів від монобільшості залежить від конкретного законопроекту.

Вихід нардепів зі "Слуги народу"

Нещодавно народний депутат Мар'яна Безугла вийшла з фракції "Слуга народу". Вона покинула монобільшість за власним бажанням. Нардеп не втратила мандат, бо обиралася до Верховної Ради по мажоритарному округу.

Крім того, у липні з фракції СН вийшла нардеп Юлія Яцик. Оскільки вона обиралася у Раду по мажоритарному округу, вона теж не втратила мандат.

Більше про те, як Верховна Рада пройшла "чистку" війною, та скандали з нардепами - у матеріалі РБК-Україна.

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