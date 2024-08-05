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Около 180–190 депутатов. В "Слуге народа" рассказали, сколько составляет "ядро" монобольшинства

Понедельник 05 августа 2024 09:15
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Около 180–190 депутатов. В "Слуге народа" рассказали, сколько составляет "ядро" монобольшинства Фото: депутат от "Слуги народа" Никита Потураев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук, Милан Лелич

Монобольшинство в Верховной Раде Украины номинально состоит из 233 депутатов, однако на практике его ядро, обеспечивающее голоса, составляет лишь 180-190 народных избранников.

Об этом в интервью сообщил председатель комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики, депутат от "Слуги народа" Никита Потураев.

По его словам, количество голосов от монобольшинства зависит от конкретного законопроекта.

"Где-то дают голоса ОПЗЖ, где-то, как по акцизам, дает "Голос", например. Где-то депутатские группы. Мы на пике даем 215-219 голосов. Ядро - это где-то около 180-190 голосов. Но списочный состав остается, 233 депутата, поэтому официально монобольшинство существует", - заявил Потураев.

Выход нардепов из "Слуги народа"

Недавно народный депутат Марьяна Безуглая вышла из фракции "Слуга народа". Она покинула монобольшинство по собственному желанию. Нардеп не потеряла мандат, потому избиралась в Верховную Раду по мажоритарному округу.

Кроме того, в июле из фракции СН вышла нардеп Юлия Яцик. Поскольку она избиралась в Раду по мажоритарному округу, она тоже не лишилась мандата.

Больше о том, как Верховная Рада прошла "чистку" войной и скандалы с нардепами - в материале РБК-Украина.

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