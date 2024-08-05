Около 180–190 депутатов. В "Слуге народа" рассказали, сколько составляет "ядро" монобольшинства

Монобольшинство в Верховной Раде Украины номинально состоит из 233 депутатов, однако на практике его ядро, обеспечивающее голоса, составляет лишь 180-190 народных избранников.

Об этом в интервью сообщил председатель комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики, депутат от "Слуги народа" Никита Потураев.

"Где-то дают голоса ОПЗЖ, где-то, как по акцизам, дает "Голос", например. Где-то депутатские группы. Мы на пике даем 215-219 голосов. Ядро - это где-то около 180-190 голосов. Но списочный состав остается, 233 депутата, поэтому официально монобольшинство существует", - заявил Потураев.

По его словам, количество голосов от монобольшинства зависит от конкретного законопроекта.

Выход нардепов из "Слуги народа"

Недавно народный депутат Марьяна Безуглая вышла из фракции "Слуга народа". Она покинула монобольшинство по собственному желанию. Нардеп не потеряла мандат, потому избиралась в Верховную Раду по мажоритарному округу.

Кроме того, в июле из фракции СН вышла нардеп Юлия Яцик. Поскольку она избиралась в Раду по мажоритарному округу, она тоже не лишилась мандата.

Больше о том, как Верховная Рада прошла "чистку" войной и скандалы с нардепами - в материале РБК-Украина.

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