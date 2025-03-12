Около 15 стран хотят предоставить Украине гарантии безопасности, - глава Минобороны Франции
Около 15 стран хотят предоставить Украине гарантии безопасности. Сейчас этим государствам необходимо распределить обязанности.
Об этом заявил министр обороны Франции Себастьен Лекорню, сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC News.
Как сообщается, сегодня министры обороны Великобритании, Германии, Франции, Польши и Италии встретились в Париже, чтобы обсудить гарантии безопасности для Украины. На переговорах председательствовал Лекорню.
Глава Минобороны Франции отметил, что "реальными гарантиями безопасности будет помощь, которую мы можем предоставить украинской армии".
По его словам, около 15 стран хотят предоставить Украине те или иные гарантии безопасности.
"Это сложно... Мы должны думать о вопросах безопасности в Черном море, атомные электростанции в Украине... И мы должны будем начать думать о распределении этих обязанностей", - добавил Лекорню.
Он также сообщил, что начальники штабов Вооруженных сил встретятся снова через 15 дней.
"Почему через 15 дней? Потому что если Россия согласится на прекращение огня, мы, очевидно, захотим использовать эти 30 дней, чтобы разработать структуру системы безопасности", - отметил французский министр.
Гарантии безопасности для Украины
Напомним, ранее советник президента США по вопросам нацбезопасности Майк Волц заявил, что президент Дональд Трамп хочет завершить войну России против Украины, но гарантии безопасности будут возложены на Европу.
Сам Трамп заявил, что не хочет предоставлять Украине гарантии безопасности до окончания войны. Он отметил, что его приоритеты отличаются от европейских.
По словам премьер-министра Британии Кира Стармера, гарантии безопасности от США являются единственным способом эффективно сдержать Россию от повторного нападения на Украину.
В то же время генеральный секретарь НАТО Марк Рютте после "экстренного саммита" в Париже заявил о готовности Европы взять на себя инициативу в вопросе предоставления Украине гарантий безопасности.
Однако, по его словам, гарантии безопасности для Украины от Европы "потребуют" поддержки со стороны США. Это необходимо для сдерживания России.
В свою очередь президент Франции Эмманюэль Макрон во время встречи с начальниками штабов в Париже призвал их перейти к планированию гарантий безопасности для Украины после "завершения войны".
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.