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Близько 1200 солдатів і 6 танків: у Генштабі розповіли про нові втрати РФ

Ілюстративне фото: росіяни втрачають багато техніки й особового складу на фронті (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

За останню добу з 8 на 9 березня, війська РФ втратили на війні з Україною 1180 солдатів і 3 реактивні системи залпового вогню. Добова втрата ворожої техніки становить 226 одиниць.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.03.25 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 885 130 (+1180) осіб ліквідовано;
  • танків - 10 274 (+6) од.;
  • бойових броньованих машин - 21 360 (+14) од.;
  • артилерійських систем - 24 206 (+58) од.;
  • РСЗВ - 1310 (+3) од.;
  • засоби ППО - 1101 (+2) од.;
  • літаків - 370 од.;
  • гелікоптерів - 331 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 28 362 (+190) од.;
  • крилатих ракет - 3120 од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 39 933 (+142) од.;
  • спеціальної техніки - 3773 (+1) од.

Ситуація на фронті та обстріли Росії

За даними Інституту вивчення війни (ISW), Сили оборони мали успіх на двох напрямках у Донецькій області.

Вночі російські терористи знову атакували Україну дронами-камікадзе "Шахед".

У Запоріжжі та в області ворожі БпЛА пошкодили критичну інфраструктуру. Жителів попередили про обмеження в подачі газу і тепла.

Крім того, агресор обстріляв прифронтове місто Дружківка у Донецькій області. Пошкоджені житлові будинки, поранено велику кількість місцевих жителів.

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