Близько 1200 солдатів і 6 танків: у Генштабі розповіли про нові втрати РФ

Ситуація на фронті та обстріли Росії

За даними Інституту вивчення війни (ISW), Сили оборони мали успіх на двох напрямках у Донецькій області.

Вночі російські терористи знову атакували Україну дронами-камікадзе "Шахед".

У Запоріжжі та в області ворожі БпЛА пошкодили критичну інфраструктуру. Жителів попередили про обмеження в подачі газу і тепла.

Крім того, агресор обстріляв прифронтове місто Дружківка у Донецькій області. Пошкоджені житлові будинки, поранено велику кількість місцевих жителів.

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