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Около 1200 солдат и 6 танков: в Генштабе рассказали о новых потерях РФ

Иллюстративное фото: россияне теряют много техники и личного состава на фронте (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

За последние сутки с 8 на 9 марта, войска РФ потеряли на войне с Украиной 1180 солдат и 3 реактивные системы залпового огня. Суточная потеря вражеской техники составляет 226 единиц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.03.25 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 885 130 (+1180) человек ликвидировано;
  • танков - 10 274 (+6) ед;
  • боевых бронированных машин - 21 360 (+14) ед;
  • артиллерийских систем - 24 206 (+58) ед;
  • РСЗО - 1310 (+3) ед;
  • средства ПВО - 1101 (+2) ед;
  • самолетов - 370 ед;
  • вертолетов - 331 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 28 362 (+190) ед;
  • крылатых ракет - 3120 ед;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок - 1 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 39 933 (+142) ед;
  • специальной техники - 3773 (+1) ед.

Ситуация на фронте и обстрелы России

По данным Института изучения войны (ISW), Силы обороны имели успех на двух направлениях в Донецкой области.

Ночью российские террористы снова атаковали Украину дронами-камикадзе "Шахед".

В Запорожье и в области вражеские БпЛА повредили критическую инфраструктуру. Жителей предупредили об ограничениях в подаче газа и тепла.

Кроме того, агрессор обстрелял прифронтовой город Дружковка в Донецкой области. Повреждены жилые дома, ранены большое количество местных жителей.

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Война в Украине