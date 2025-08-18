Близький контакт: ССО зачистили ворожі позиції, спецпризначенців РФ взято у полон

Після уточнення координат позицій противника по них також відпрацювали екіпажі дронів-бомберів.

У результаті бою більшість ворогів була знищена, декілька спецпризначенців здалися в полон.

"Ми помітили бліндаж і почули звідти розмови. Відразу відкрили вогонь", – розповів оператор ССО "Рудя".

Воїни непомітно підійшли крізь хащі та вийшли на близький контакт із противником.

Оператори 3-го полку Сил спеціальних операцій провели успішну зачистку ділянки, де за розвідданими перебувало понад десять російських військових.

Спецоперації ССО на фронті в Україні

Група бійців ССО зайшла з тилу та провела блискавичний наліт на ворожу позицію біля кордону з Росією.

Раніше військовослужбовці 6-го окремого полку ССО "Рейнджер" здійснили успішний наліт на позиції противника в одному з районів бойових дій. Під час операції їм вдалося захопити полонених, тим самим поповнивши обмінний фонд.