Близкий контакт: ССО зачистили вражеские позиции, спецназовцы РФ взяты в плен

Понедельник 18 августа 2025 10:04
Близкий контакт: ССО зачистили вражеские позиции, спецназовцы РФ взяты в плен Фото: Бойцы ССО ликвидировали российских спецназовцев (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Операторы ССО зачистили вражеские позиции на фронте. Большинство противников уничтожено.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы Специальных Операций ВС Украины.

Операторы 3-го полка Сил специальных операций провели успешную зачистку участка, где по разведданным находилось более десяти российских военных.

Воины незаметно подошли сквозь чащу и вышли на близкий контакт с противником.

"Мы заметили блиндаж и услышали оттуда разговоры. Сразу открыли огонь", - рассказал оператор ССО "Рудя".

В результате боя большинство врагов было уничтожено, несколько спецназовцев сдались в плен.

После уточнения координат позиций противника по ним также отработали экипажи дронов-бомберов.

Спецоперации ССО на фронте в Украине

Группа бойцов ССО зашла с тыла и провела молниеносный налет на вражескую позицию у границы с Россией.

Ранее военнослужащие 6-го отдельного полка ССО "Рейнджер" совершили успешный налет на позиции противника в одном из районов боевых действий. Во время операции им удалось захватить пленных, тем самым пополнив обменный фонд.

