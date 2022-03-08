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Близкие к Кремлю хакеры атаковали польскую армию

Автор: Артур Родивилов

Накануне российского вторжения в Украину хакеры, которых связывают с РФ, атаковали польскую армию. Они пытались получить доступ к сайтам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Washington Post.

Это первая попытка получить доступ к польским военным сайтам, уточняют в Google. Однако технологический гигант не знает, была ли какая-то попытка успешной.

"В последние две недели нападательная группа, известная как Fancy Bear, связанная с подразделением военной разведки ГРУ России, начала несколько крупных фишинговых кампаний против пользователей украинской медиа-организации Ukr.net. Электронные письма поступали из сломанных учетных записей и привели к фейковой странице входа" - отмечают в WP.

После вторжения России в Украину белорусская хакерская группа Ghostwriter использовала фишинг для получения аккредитаций украинских чиновников и польских военных.

Google подчеркивает, что фишинговые письма были отправлены из "большого количества сломанных аккаунтов и содержат ссылки на домены, контролируемые злоумышленниками".

Google также сообщила, что обнаружила китайского "угрожающего участника" Mustang Panda, пытавшегося подбросить вредоносное программное обеспечение "избранным европейским актерам с помощью приманки, связанной с вторжением в Украину".

Фишинг - это разновидность мошенничества в интернете, в котором преступник выдает себя за учреждение, тем самым пытаясь получить пароли для входа и номера банковских карт.

Напомним, хакеры сообщества Anonymous заявили о взломе российских потоковых сервисов и государственных телеканалов.

Кроме того, хакеры взломали сайт российской ФСБ.

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