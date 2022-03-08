Близькі до Кремля хакери атакували польську армію

Це перша спроба отримати доступ до польських військових сайтів, уточнюють в Google. Однак технологічний гігант не знає, чи була якась спроба успішною.

"В останні два тижні нападаюча група, відома як Fancy Bear, пов'язана з підрозділом військової розвідки ГРУ Росії, почала кілька великих фішингових кампаній проти користувачів української медіа-організації Ukr.net. Електронні листи надходили зі зламаних облікових записів і призвели до фейкової сторінки входу" - зазначають у WP.

Після вторгнення Росії в Україну білоруська хакерська група Ghostwriter використовувала фішинг для отримання акредитацій українських чиновників і польських військових.

Google підкреслює, що фішингові листи були відправлені з "великої кількості зламаних акаунтів і містять посилання на домени, контрольовані зловмисниками".

Google також повідомила, що виявила китайського "загрозливого учасника" Mustang Panda, який намагався підкинути шкідливе програмне забезпечення "обраним європейським акторам за допомогою приманки, пов'язаної з вторгненням в Україну".

Фішинг - це різновид шахрайства в інтернеті, в якому злочинець видає себе за установу, тим самим намагаючись отримати паролі для входу і номери банківських карт.