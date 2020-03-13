В ближайшее время Украина вернет всех пленных в ОРДЛО, - Ермак

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак анонсировал освобождение всех граждан Украины, которые находятся в плену пророссийских боевиков на Донбассе. Об этом он заявил во время брифинга по результатам заседания Совета национальной безопасности и обороны, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Ермака, все украинские граждане, которые удерживают боевиками на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, в течение ближайших месяцев вернутся домой.

Напомним, ранее сообщалось, что 11 марта на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске была достигнута договоренность о согласовании в течение недели списков лиц, подлежащих обмену. До конца марта ТКГ должна принять решение об обмене удерживаемыми лицами.

Также РБК-Украина писало, что украинская сторона внесла в список будущего обмена пленными 86 незаконно заключенных крымских татар.

Кроме того, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина передала ТКГ список из более 200 фамилий для будущего обмена пленными. Глава государства отметил, что некоторые люди, которых Украина хочет обменять, могли уже умереть.