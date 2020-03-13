Найближчим часом Україна поверне всіх полонених з ОРДЛО, - Єрмак

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак анонсував звільнення всіх громадян України, які перебувають у полоні проросійських бойовиків на Донбасі. Про це він заявив під час брифінгу за результатами засідання Ради національної безпеки та оборони, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Єрмака, всі українські громадяни, які утримують бойовиками на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, протягом найближчих місяців повернуться додому.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 11 березня на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську було домовлено про узгодження протягом тижня списків осіб, які підлягають обміну. До кінця березня ТКГ повинна прийняти рішення про обмін утримуваними особами.

Також РБК-Україна писало, що українська сторона внесла в список майбутнього обміну полоненими 86 незаконно ув'язнених кримських татар.

Крім того, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна передала ТКГ список з понад 200 прізвищ для майбутнього обміну полоненими. Глава держави зазначив, що деякі люди, яких Україна хоче обміняти, могли вже померти.