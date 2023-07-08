Блискавка влучила у житловий будинок в Броварах

Внаслідок удару блискавки сталася пожежа у приватному будинку, який розташований по вулиці Пластунська.

"Наразі займання приміщення локалізовано. На щастя, потерпілих немає", - зазначають у поліції.

Негода в Україні

У Києві, 7 липня, внаслідок дощів затопило підвали. Рятувальники визволили з підтоплених приміщень шість людей. Для цього довелося зрізати грати та відкачувати воду.

Також, на Прикарпатті через негоду затопило сотні дворогосподарств. Внаслідок цього евакуювали 45 осіб, з них 11 дітей.