На Прикарпатті через зливу підтопило села: проводиться евакуація

На Прикарпатті внаслідок негоди в деяких населених пунктах піднявся рівень води. Наразі проводиться евакуація.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міністерства внутрішніх справ України

Станом на зараз відомо, що на Прикарпатті було врятовано 8 осіб, ще 45 осіб було евакуйовано, з них 11 дітей.

Фото: на Прикарпатті залило декілька сіл (t.me/mvs_ukraine)

Наразі встановлено, що внаслідок грозового дощу, підняття рівня води в місцевих потічках відбулось підтоплення 600 дворогосподарств, підвальних приміщень, відкритих територій та місцевих доріг, а саме:

Коломийський район - с. Мишин, с. Великий Вербіж та с. Великий Ключів, близько 340 дворогосподарств.

с. Мишин, с. Великий Вербіж та с. Великий Ключів, близько 340 дворогосподарств. Калуський район - м. Калуш, підтоплено близько 30 дворогосподарств.

м. Калуш, підтоплено близько 30 дворогосподарств. Косівський район - смт. Яблунів, с. Стопчатів, с. Уторопи, с. Люча, підтоплено близько 80 дворогосподарств.

смт. Яблунів, с. Стопчатів, с. Уторопи, с. Люча, підтоплено близько 80 дворогосподарств. Надвірняський район - с. Стримба, с. Гвізд; смт Делятин, смт. Ланчин, підтоплено близько 150 дворогосподарств.

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