Молния попала в жилой дом в Броварах

В результате удара молнии произошел пожар в частном доме, расположенном по улице Пластунская.

"В настоящее время возгорание помещения локализовано. К счастью, пострадавших нет", - отмечают в полиции.

Непогода в Украине

В Киеве, 7 июля, в результате дождей затопило подвалы. Спасатели освободили из подтопленных помещений шесть человек. Для этого пришлось срезать решетки и откачивать воду.

Также, в Прикарпатье из-за непогоды затопило сотни домохозяйств. В результате эвакуировали 45 человек, из них 11 детей.