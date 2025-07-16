Блискавка влучила в будинок на Волині: мати з трьома дітьми дивом врятувалася

У селі на Волині блискавка влучила у житловий будинок, де на момент удару перебувала мати з трьома малолітніми дітьми. Внаслідок цього спалахнула пожежа.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на повідомлення ДСНС України.

Блискавка спричинила займання покрівлі будинку. Жінка не розгубилася - вона вивела дітей у безпечне місце та викликала рятувальників за номером "101". Пожежники оперативно прибули на місце події та швидко локалізували пожежу, не допустивши її поширення і знищення житла. Рятувальники повідомляють, що, на щастя, обійшлося без постраждалих. Через влучаня блискавки на Волині загорівся будинок (фото: facebook.com/DSNS.GOV.UA)