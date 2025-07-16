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Блискавка влучила в будинок на Волині: мати з трьома дітьми дивом врятувалася

Середа 16 липня 2025 16:58
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Блискавка влучила в будинок на Волині: мати з трьома дітьми дивом врятувалася Фото: На Волині внаслідок влучання блискавки загорівся будинок (facebook.com/DSNS.GOV.UA)
Автор: Тетяна Веремєєва

У селі на Волині блискавка влучила у житловий будинок, де на момент удару перебувала мати з трьома малолітніми дітьми. Внаслідок цього спалахнула пожежа.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на повідомлення ДСНС України.

Блискавка спричинила займання покрівлі будинку. Жінка не розгубилася - вона вивела дітей у безпечне місце та викликала рятувальників за номером "101". Пожежники оперативно прибули на місце події та швидко локалізували пожежу, не допустивши її поширення і знищення житла.

Рятувальники повідомляють, що, на щастя, обійшлося без постраждалих.

Через влучаня блискавки на Волині загорівся будинок (фото: facebook.com/DSNS.GOV.UA)

Раніше РБК-Україна розповідало, що у Шепетівці Хмельницької області блискавка влучила в Будинок молитви, через що спалахнула масштабна пожежа. Вогонь охопив 250 квадратних метрів, ліквідацію ускладнив обвал даху. Постраждалих немає, рятувальники оперативно загасили займання.

Також ми писали, що на Одещині через спеку та вітер спалахнули масштабні лісові та степові пожежі: загинула жінка, троє людей постраждали. Найбільше пожеж у липні фікссують в Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській та Львівській областях. Рятувальники використовують дрони для моніторингу та швидкої ліквідації вогню.

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