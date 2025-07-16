Молния попала в дом на Волыни: мать с тремя детьми чудом спаслась

В селе на Волыни молния попала в жилой дом, где на момент удара находилась мать с тремя малолетними детьми. В результате этого вспыхнул пожар.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ГСЧС Украины .

Молния вызвала возгорание кровли дома. Женщина не растерялась - она вывела детей в безопасное место и вызвала спасателей по номеру "101". Пожарные оперативно прибыли на место происшествия и быстро локализовали пожар, не допустив его распространения и уничтожения жилья.

Спасатели сообщают, что, к счастью, обошлось без пострадавших.