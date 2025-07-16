ua en ru
Ср, 16 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Молния попала в дом на Волыни: мать с тремя детьми чудом спаслась

Среда 16 июля 2025 16:58
UA EN RU
Молния попала в дом на Волыни: мать с тремя детьми чудом спаслась Фото: На Волыни в результате попадания молнии загорелся дом (facebook.com/DSNS.GOV.UA)
Автор: Татьяна Веремеева

В селе на Волыни молния попала в жилой дом, где на момент удара находилась мать с тремя малолетними детьми. В результате этого вспыхнул пожар.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ГСЧС Украины.

Молния вызвала возгорание кровли дома. Женщина не растерялась - она вывела детей в безопасное место и вызвала спасателей по номеру "101". Пожарные оперативно прибыли на место происшествия и быстро локализовали пожар, не допустив его распространения и уничтожения жилья.

Спасатели сообщают, что, к счастью, обошлось без пострадавших.

Из-за попадания молнии на Волыни загорелся дом (фото: facebook.com/DSNS.GOV.UA)

Ранее РБК-Украина рассказывало, что в Шепетовке Хмельницкой области молния попала в Дом молитвы, из-за чего вспыхнул масштабный пожар. Огонь охватил 250 квадратных метров, ликвидацию осложнил обвал крыши. Пострадавших нет, спасатели оперативно потушили возгорание.

Также мы писали, что в Одесской области из-за жары и ветра вспыхнули масштабные лесные и степные пожары: погибла женщина, три человека пострадали. Больше всего пожаров в июле фиксируют в Одесской, Николаевской, Днепропетровской и Львовской областях. Спасатели используют дроны для мониторинга и быстрой ликвидации огня.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Пожар Волынская область
Новости
В Раде произошла стычка между нардепами: что известно (видео)
В Раде произошла стычка между нардепами: что известно (видео)
Аналитика
Третий Кабмин Зеленского. Зачем Шмыгаль идет в Минобороны и чего ждут от Свириденко
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Третий Кабмин Зеленского. Зачем Шмыгаль идет в Минобороны и чего ждут от Свириденко