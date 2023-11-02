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Блискавка влучила у байдарку. У Полтавській області загинув 16-річний хлопець

Ілюстративне фото: на Полтавщині потонув підліток після падіння в річку через удар блискавки по байдарці (facebook.com/DSNSODE)
Автор: Володимир Костирін

У Полтавській області рятувальники під час пошукових робіт виявили тіло 16-річного підлітка, який зник напередодні на річці після удару блискавки по байдарці, в якій знаходився неповнолітній.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій України (ДСНС).

На жаль, хлопець не вижив після події - він потонув у річці.

"Подія сталася вчора на річці Дніпро в м. Горішні Плавні. Під час тренування із греблі в байдарку потрапила блискавка. Човен перекинувся, а хлопець зник у воді.", - розповіли у службі.

Пошуково-рятувальні роботи тривали відучора. Працівники ДСНС у результаті виявили тіло зниклого, та доставили на берег.

Що передувало

За даними поліції, інцидент стався вчора близько 17:20 у затоці "Барбара" у Горішніх Плавнях Полтавської області. Група із п'яти осіб на байдарці поверталася до берега через погіршення погодних умов.

Однак під час негоди блискавка поцілила у каное, де знаходилися хлопці. Внаслідок цього підліток 2007 року народження зник у воді. Поліція та працівники ДСНС проводили пошуково-рятувальні заходи.

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В'ячеслав НегодаПолтавская область