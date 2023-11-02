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Молния попала в байдарку. В Полтавской области погиб 16-летний парень

Иллюстративное фото: в Полтавской области утонул подросток после падения в реку из-за удара молнии в байдарку (facebook.com/DSNSODE)
Автор: Владимир Костырин

В Полтавской области спасатели во время поисковых работ обнаружили тело 16-летнего подростка, пропавшего накануне на реке после удара молнии по байдарке, в которой находился несовершеннолетний.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины (ГСЧС).

К сожалений, парень не выжил после происшествия - он утонул в реке.

"Событие произошло вчера на реке Днепр в г. Горишние Плавни. Во время тренировки по гребле в байдарку попала молния. Лодка перевернулась, а парень исчез в воде", - рассказали в службе.

Поисково-спасательные работы продолжались со вчерашнего дня. Работники ГСЧС в итоге обнаружили тело пропавшего, и доставили на берег.

Что предшествовало

По данным полиции, инцидент произошел вчера около 17:20 в заливе "Барбара" в Горишных Плавнях Полтавской области. Группа из пяти человек на байдарке возвращалась к берегу из-за ухудшения погодных условий.

Однако во время непогоды молния попала в каноэ, в котором находились ребята. В результате подросток 2007 года рождения исчез в воде. Полиция и работники ГСЧС проводили поисково-спасательные мероприятия.

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Вячеслав НегодаПолтавская область