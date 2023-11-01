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У Полтавській області блискавка влучила в каное з навчальною групою, шукають підлітка

Середа 01 листопада 2023 22:48
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У Полтавській області блискавка влучила в каное з навчальною групою, шукають підлітка Ілюстративне фото: у Полтавській області шукають хлопчика в каное якого влучила блискавка (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Поліція Полтавської області встановлює обставини зникнення неповнолітнього на водоймі в Горішніх Плавнях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Полтавської області.

За даними поліції, інцидент трапився близько 17:20 середи, 1 листопада, під час тренування на каное в затоці "Барбара". Там група з 5 осіб поверталась до берега через погіршення погодних умов.

У цей час у каное, в якому перебував неповнолітній, 2007 року народження, влучила блискавка. Унаслідок влучання блискавки неповнолітній зник у воді.

На місці події триває пошуково-рятувальна операція за участю водних поліцейських, ДСНС, муніципальної варти та громадськості. Хлопчика шукають як у воді, так і на березі.

Фото: пошуки хлопчика (pl.npu.gov.ua)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про випадок, коли у Києві виявили тіла брата і сестри 18 і 17 років, які розбилися внаслідок падіння з 24 поверху.

Також агентство розповідало, як батькам вчасно розпізнати суїцидальні думки у дитини та що робити у такому випадку

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