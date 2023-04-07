Блінкен про звільнення Криму: Зеленському варто врахувати волю українців

"Україна - демократична країна. Президент Володимир Зеленський несе відповідальність за керівництво країною… Але він також повинен бути відкритим до волі українців", - сказав Блінкен.

Він додав, що США з багатьма іншими країнами пообіцяли допомогти Україні, а також захистити її суверенітет і незалежність.

"Це включає контрнаступ, який, ймовірно, розпочнеться найближчими тижнями", - підкреслив держсекретар США.

Блінкен також наголосив, що США будуть продовжувати надати Україні не лише військову допомогу, але й підтримувати у розбудові її середньо- та довгострокового потенціалу.

Що кажуть про звільнення Криму в США та Україні

Нагадаємо, раніше Ентоні Блінкен припустив, що Україна може повернути частину територій не військовим шляхом, натякаючи на Крим.

При цьому радник голови ОП Михайло Подоляк вважає, що Україна зможе деокупувати Крим за 5-7 місяців.

Крім того, у Зеленського допускають повернення Криму дипломатичним шляхом, проте зазначають, що це лише одна з опцій.

Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що Україна буде обирати метод повернення півострова залежно від ситуації та поведінки росіян.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн та особисті дані редакції. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.