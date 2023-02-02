Блінкен зустрінеться із Сі Цзіньпіном під час свого візиту до Китаю

Як повідомляє видання, кілька людей, знайомих із плануванням поїздки Блінкена, сказали, що держсекретар США зустрінеться з Сі Цзіньпіном під час свого дводенного візиту, який розпочнеться в неділю, 5 лютого.

Зазначено, що Блінкен відвідує Китай після того, як президент США Джо Байден і лідер КНР Сі Цзіньпін домовилися на Балі в листопаді минулого року, що сторони повинні знайти шляхи стабілізації відносин між Вашингтоном і Пекіном.

Блінкен стане першим держсекретарем, який зустрінеться з Сі в Китаї після візиту Рекса Тіллерсона в 2017 році, в перший рік правління адміністрації Дональда Трампа. Коли наступного року Майк Помпео, який змінив Тіллерсона, поїхав до Китаю, у нього не було зустрічі з Сі.

Окрім того, Блінкен також стане першим міністром в уряді президента Джо Байдена, який відвідає Китай.