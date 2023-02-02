Блинкен встретится с Си Цзиньпином во время своего визита в Китай

Госсекретарь США Энтони Блинкен встретится с президентом Китая Си Цзиньпином во время визита в Пекин на следующей неделе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.
Как сообщает издание, несколько человек, знакомых с планированием поездки Блинкена, сказали, что госсекретарь США встретится с Си Цзиньпином во время своего двухдневного визита, который начнется в воскресенье, 5 февраля.
Отмечено, что Блинкен посещает Китай после того, как президент США Джо Байден и лидер КНР Си Цзиньпин договорились на Бали в ноябре прошлого года, что стороны должны найти пути стабилизации отношений между Вашингтоном и Пекином.
Блинкен станет первым госсекретарем, который встретится с Си в Китае после визита Рекса Тиллерсона в 2017 году, в первый год правления администрации Дональда Трампа. Когда в следующем году Майк Помпео, сменивший Тиллерсона, уехал в Китай, у него не было встречи с Си.
Кроме того, Блинкен станет первым министром в правительстве президента Джо Байдена, который посетит Китай.
Напомним, Блинкен планирует посетить Китай 5-6 февраля. В Пекине у него намечена встреча с министром иностранных дел КНР Цинь Ганом, с которым обсудит, в том числе, войну РФ в Украине.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщал о том, что Китаю и США удалось снизить температуру отношений. Стороны продолжают контакты по ряду вопросов.
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