Блинкен встретится с Си Цзиньпином во время своего визита в Китай

Как сообщает издание, несколько человек, знакомых с планированием поездки Блинкена, сказали, что госсекретарь США встретится с Си Цзиньпином во время своего двухдневного визита, который начнется в воскресенье, 5 февраля.

Отмечено, что Блинкен посещает Китай после того, как президент США Джо Байден и лидер КНР Си Цзиньпин договорились на Бали в ноябре прошлого года, что стороны должны найти пути стабилизации отношений между Вашингтоном и Пекином.

Блинкен станет первым госсекретарем, который встретится с Си в Китае после визита Рекса Тиллерсона в 2017 году, в первый год правления администрации Дональда Трампа. Когда в следующем году Майк Помпео, сменивший Тиллерсона, уехал в Китай, у него не было встречи с Си.

Кроме того, Блинкен станет первым министром в правительстве президента Джо Байдена, который посетит Китай.