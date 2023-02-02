ua ru
Чт, 02 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Блінкен зустрінеться із Сі Цзіньпіном під час свого візиту до Китаю

Новость на русском →
Четвер 02 лютого 2023 19:28
Блінкен зустрінеться із Сі Цзіньпіном під час свого візиту до Китаю Фото: держсекретар США Ентоні Блінкен і президент Китаю Сі Цзіньпін (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Держсекретар США Ентоні Блінкен зустрінеться з президентом Китаю Сі Цзіньпіном під час візиту до Пекіна наступного тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

Як повідомляє видання, кілька людей, знайомих із плануванням поїздки Блінкена, сказали, що держсекретар США зустрінеться з Сі Цзіньпіном під час свого дводенного візиту, який розпочнеться в неділю, 5 лютого.

Зазначено, що Блінкен відвідує Китай після того, як президент США Джо Байден і лідер КНР Сі Цзіньпін домовилися на Балі в листопаді минулого року, що сторони повинні знайти шляхи стабілізації відносин між Вашингтоном і Пекіном.

Блінкен стане першим держсекретарем, який зустрінеться з Сі в Китаї після візиту Рекса Тіллерсона в 2017 році, в перший рік правління адміністрації Дональда Трампа. Коли наступного року Майк Помпео, який змінив Тіллерсона, поїхав до Китаю, у нього не було зустрічі з Сі.

Окрім того, Блінкен також стане першим міністром в уряді президента Джо Байдена, який відвідає Китай.

Нагадаємо, Блінкен планує відвідати Китай 5-6 лютого. У Пекіні у нього намічено зустріч із міністром закордонних справ КНР Цінь Ганом, з яким обговорить, у тому числі війну РФ в Україні.

Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен повідомляв про те, що Китаю та США вдалося знизити температуру відносин. Сторін продовжують контакти з низки питань.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Китай Ентоні Блінкен Си Цзиньпинь
NEWS
Ракетний удар по Краматорську: фоторепортаж з місця трагедії
Ракетний удар по Краматорську: фоторепортаж з місця трагедії
DAILY
Відкрийте, обшук! Як силовики допомагають Зеленському з "чистками" чиновників
Юлія Акимова, Мілан Лєліч Відкрийте, обшук! Як силовики допомагають Зеленському з "чистками" чиновників