ua ru
Чт, 02 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Блинкен встретится с Си Цзиньпином во время своего визита в Китай

Новина українською →
Четверг 02 февраля 2023 19:28
Блинкен встретится с Си Цзиньпином во время своего визита в Китай Фото: госсекретарь США Энтони Блинкен и президент Китая Си Цзиньпин (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Госсекретарь США Энтони Блинкен встретится с президентом Китая Си Цзиньпином во время визита в Пекин на следующей неделе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Как сообщает издание, несколько человек, знакомых с планированием поездки Блинкена, сказали, что госсекретарь США встретится с Си Цзиньпином во время своего двухдневного визита, который начнется в воскресенье, 5 февраля.

Отмечено, что Блинкен посещает Китай после того, как президент США Джо Байден и лидер КНР Си Цзиньпин договорились на Бали в ноябре прошлого года, что стороны должны найти пути стабилизации отношений между Вашингтоном и Пекином.

Блинкен станет первым госсекретарем, который встретится с Си в Китае после визита Рекса Тиллерсона в 2017 году, в первый год правления администрации Дональда Трампа. Когда в следующем году Майк Помпео, сменивший Тиллерсона, уехал в Китай, у него не было встречи с Си.

Кроме того, Блинкен станет первым министром в правительстве президента Джо Байдена, который посетит Китай.

Напомним, Блинкен планирует посетить Китай 5-6 февраля. В Пекине у него намечена встреча с министром иностранных дел КНР Цинь Ганом, с которым обсудит, в том числе, войну РФ в Украине.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщал о том, что Китаю и США удалось снизить температуру отношений. Стороны продолжают контакты по ряду вопросов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Китай Энтони Блинкен Си Цзиньпинь
NEWS
Ракетный удар по Краматорску: фоторепортаж с места трагедии
Ракетный удар по Краматорску: фоторепортаж с места трагедии
DAILY
Откройте, обыск! Как силовики помогают Зеленскому с "чистками" чиновников
Юлия Акимова, Милан Лелич Откройте, обыск! Как силовики помогают Зеленскому с "чистками" чиновников