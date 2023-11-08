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Блинкен заявил, что США имеют четкий план действий относительно помощи Украине

Среда 08 ноября 2023 11:29
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Блинкен заявил, что США имеют четкий план действий относительно помощи Украине Фото: Энтони Блинкен, государственный секретарь США (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Соединенные Штаты Америки (США) имеют план действий в вопросе предоставления помощи Украине, которая продолжает отражать полномасштабную военную агрессию РФ.

Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, передает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter (X).

Как подчеркивает американский чиновник, Россия может закончить свою войну против Украины в любой момент. Для этого страна-агрессор должна вывести свои войска с территории Украины и "прекратить жестокие атаки".

"Пока этого не произойдет, у Соединенных Штатов есть четкий план действий:

  • помочь Украине защитить себя,
  • поддержать украинский народ
  • и привлечь РФ к ответственности", - написал Блинкен.

Что предшествовало

Так госсекретарь США отреагировал в сети на направленное в Конгресс открытое письмо министра финансов Джанета Йеллена совместно с главой Пентагона Ллойдом Остиным и администратором USAID Самантой Пауэр.

В нем американские топ-чиновники призывали одобрить запрос администрации президента Джо Байдена о предоставлении Украине 11,8 миллиарда долларов прямой бюджетной поддержки в рамках дополнительного пакета национальной безопасности.

"Просьба одобрить нашу прямую бюджетную поддержку Украины, которая играет решающую роль в поддержке ее военных усилий по победе в этой войне", - идет речь в посте в Twitter главы Минфина США от 7 ноября.

Помощь Украине от США

Напомним, ранее в октябре президент США Джо Байден запросил у Конгресса США 106 млрд долларов для помощи Украине и Израилю. Пакет включает 61 млрд долларов для Украины и 14,3 млрд долларов для Израиля.

Позже новый спикер Палаты Представителей США Майк Джонсон предложил не объединять в один пакет новую помощь Украине и Израилю. Он хочет, чтобы в Палате представителей голосовали за такие инициативы отдельно. Добавим, что 2 ноября Джонсон анонсировал внесение на рассмотрение Конгресса пакета, в который войдет финансирование помощи Украине и защиты границ.

Как стало известно 7 ноября, демократы в Сенате США заблокировали попытку республиканцев добиться одобрения пакета помощи Израилю без включения в него поставок для Украины.

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