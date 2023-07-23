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Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Блінкен заявив, що контрнаступ ЗСУ не буде швидким

Фото: держсекретар США Ентоні Блінкен (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Україна повернула собі близько 50% захопленої Росією території. Однак контрнаступ Збройних сил України не буде швидким.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Україна вже повернула собі близько 50% захопленої території. Це ще відносно ранні дні контрнаступу. Він іде важко", - сказав він.

При цьому він натякнув, що контрнаступ триватиме ще кілька місяців.

"Це не відбудеться в найближчі тиждень або два. Я думаю, що йдеться про кілька місяців", - наголосив держсекретар.

Наступ ЗСУ

Українські військові ведуть активні наступальні операції на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямах.

При цьому в Раді національної безпеки США заявляли, що російські загарбники протягом багатьох місяців зводили кілька ліній оборони на окупованій території України. Тому це сповільнює просування українських військ.

Крім цього, в Міноборони України вважають, що контрнаступ з точки зору ефективності йде за планом.

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