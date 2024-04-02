Блінкен заявив про "критичний момент" у війні України з Росією

Допомога Україні від США

Нагадаємо, Конгрес США вже кілька місяців не може виділити нове фінансування на постачання зброї Україні.

Сенат вже ухвалив законопроект, який передбачає близько 60 млрд доларів для України, але документ "застряг" у Палаті представників. Причиною є позиція спікера Майка Джонсона, який відмовляється виносити ініціативу на голосування.

Республіканець Джонсон хоче, щоб у документ внесли нововведення. Зокрема вони можуть стосуватися надання допомоги в кредит, а не на безоплатній основі, як це було раніше.

Демократи у двох палатах Конгресу вже допускали, що можуть підтримати відповідну ініціативу.

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