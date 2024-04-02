Блинкен заявил о "критическом моменте" в войне Украины с Россией

Помощь Украине от США

Напомним, Конгресс США уже несколько месяцев не может выделить новое финансирование на поставки оружия Украине.

Сенат уже принял законопроект, который предусматривает около 60 млрд долларов для Украины, но документ “застрял” в Палате представителей. Причиной является позиция спикера Майка Джонсона, который отказывается выносить инициативу на голосование.

Республиканец Джонсон хочет, чтобы в документ внесли нововведения. В частности, они могут касаться предоставления помощи в кредит, а не на безвозмездной основе, как это было раньше.

Демократы в двух палатах Конгресса уже допускали, что могут поддержать соответствующую инициативу.

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