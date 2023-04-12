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Блінкен заявив про готовність відвідати Китай і назвав ключову умову

Фото: держсекретар США Ентоні Блінкен (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що вирушить з візитом до Китаю, як тільки для цього дозріють відповідні умови.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію держсекретаря США Ентоні Блінкена.

"Наші відносини з Китаєм – це не нова "холодна" війна, не тертя, не напруженості. Що стосується мого візиту до Китаю, коли дозріють відповідні умови, я, звичайно, буду з нетерпінням чекати на нього", - заявив Держсекретар США.

При цьому, за його словами, Сполучені Штати вважають за важливе продовжувати шукати шляхи зміцнення відносин з Китаєм. Він також наголосив, що відносини між Пекіном та Вашингтоном одні з найзначніших, а також найскладніших.

"Щодо Китаю, ми також готові співпрацювати з ним там, де це відповідає нашим та його інтересам, інтересам усього світу, з низки питань, які ми позначили як транснаціональні проблеми, які жодна країна не зможе вирішити поодинці. І це принесе користь всім нам і всьому світу, якщо ми знайдемо способи співробітництва", - додав Блінкен.

Раніше ми писали, що держсекретар США Ентоні Блінкен провів телефонну розмову із новим міністром закордонних справ Китаю Цінь Ганом.

Також повідомлялося, що Блінкен планував відвідати Китай 5-6 лютого, але зустріч була перенесена через знищення китайських повітряних куль у повітряному просторі США.

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КитайЕнтоні Блінкен