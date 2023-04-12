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Блинкен заявил о готовности посетить Китай и назвал ключевое условие

Фото: госсекретарь США Энтони Блинкен (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что отправится с визитом в Китай, как только для этого созреют подходящие условия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию госсекретаря США Энтони Блинкена.

"Наши отношения с Китаем – это не новая "холодная" война, не трения, не напряженности. Что касается моего визита в Китай, когда созреют подходящие условия, я, конечно, буду с нетерпением ждать его", - заявил Госсекретарь США.

При этом, по его словам, Соединенные Штаты считают важным продолжать искать пути укрепления отношения с Китаем. Он также подчеркнул, что отношения между Пекином и Вашингтоном одни из самых значимых, а также самых сложных.

"Что касается Китая, мы также готовы сотрудничать с ним там, где это отвечает нашим и его интересам, интересам всего мира, по ряду вопросов, которые мы обозначили как транснациональные проблемы, которые ни одна страна не сможет решить в одиночку. И это принесет пользу всем нам и всему миру, если мы найдем способы сотрудничать", - добавил Блинкен.

Ранее мы писали, что госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с новым министром иностранных дел Китая Цинь Ганом.

Также сообщалось, что Блинкен планировал посетить Китай 5-6 февраля, но встреча была перенесена из-за уничтожения китайских воздушных шаров в воздушном пространстве США.

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КитайЭнтони Блинкен