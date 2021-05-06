Блінкен запевнив Україну в підтримці США і назвав мету візиту

Державний секретар США Ентоні Блінкен запевнив Україну в підтримці з боку Сполучених Штатів. Він також розповів про мету свого візиту.

Про це він заявив перед зустріччю з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.

"Я тут з дуже простої причини - я представляю президента Байдена. Щоб ще раз підтвердити сильне партнерство між нашими двома країнами, нашу прихильність суверенітету, територіальної цілісності та незалежності України. Наше зобов'язання - працювати з вами і зміцнювати вашу демократію, просуваючи реформи по боротьбі з корупцією. Ми - ваші партнери на обох фронтах", - заявив Блінкен.

Нагадаємо, раніше Блінкен вже провів зустріч з українськими народними депутатами, які попросили його посприяти в призначенні посла США в Україні. Сьогодні дипломатичну місію США в Україні очолює тимчасова повірена Крістіна Квін.

Також повідомлялося, що почалася зустріч Блінкена з президентом України Володимиром Зеленським. Найближчим часом вони повинні вийти до преси з спільним брифінгом.