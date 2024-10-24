Блінкен закликав до миру в Секторі Газа та Лівані, але обстріли не припиняються

"Настав час перетворити ці успіхи на довготривалий стратегічний успіх. Слід зосередитися на поверненні заручників додому, припиненні цієї війни та розробці чіткого плану на майбутнє", - сказав він.

Блінкен додав, що подальші події у Секторі Газа матимуть вирішальне значення, і потрібні "чіткі й конкретні плани" щодо майбутнього прибережного анклаву, який не буде контролюватися ні ХАМАС, ні Ізраїлем.

"Ми повинні закінчити війну таким чином, щоб не допустити ХАМАС і переконатися, що Ізраїль не залишиться. Ізраїль не хоче залишатися", - сказав він.

Блінкен також сказав, що Ізраїль повинен зробити більше для того, щоб адекватні гуманітарні поставки доходили до людей, які живуть у жахливих умовах. Зокрема, останнім часом у північній частині смуги, звідки Ізраїль змушує людей евакуюватися.

"Ми бачимо прогрес, але цього недостатньо", - сказав він.

Серед палестинців існує занепокоєння тим, що Ізраїль має намір витіснити їх з великих ділянок Сектора Гази, щоб забезпечити більший контроль Тель-Авіву над цією територією і потенційно дозволити єврейським поселенцям повернутися після їхнього виведення у 2005 році.

Блінкен під час візиту повторив, що США відкидають будь-яку ізраїльську окупацію Гази. За його словами, Нетаньягу запевнив його, що Ізраїль не має таких планів, незважаючи на тиск з боку багатьох членів його власної партії, які вимагають дозволити поселенцям повернутися.

"Це була політика США, вона залишиться політикою США, і це також, наскільки я розумію, політика ізраїльського уряду, що я почув від прем'єр-міністра, який є авторитетним словом у цих питаннях", - сказав він.

Під час візиту до Ізраїлю Блінкен зустрівся з офіційними особами, зокрема з прем'єр-міністром Беньяміном Нетаньягу.

Опісля держсекретар вирушив до Саудівської Аравії, де зустрівся зі спадкоємним принцом Мухаммедом бін Салманом. Сторони обговорили зусилля, спрямовані на припинення бойових дій у Газі та Лівані.

Агресивні обстріли тривають

Тим часом попри дипломатичні зусилля США, тривають масштабні обстріли армії Ізраїлю та бойовиків ліванського угруповання "Хезболла".

Опівдні за місцевим часом 23 жовтня армія Ізраїлю обстріляла портове місто Тір на півдні Лівану, що внесене до переліку ЮНЕСКО. Військові заявили, що їхньою ціллю були центри командування і управління "Хезболли", зокрема штаб-квартира її південного фронту. Міський голова Хасан Дабук заявив, що місцеві історичні пам'ятки не постраждали.

Терористи відповіли обстрілами північних районів Ізраїлю. Над містом Хайфа повисли димові хмари, які, як виявилося, виникли внаслідок перехоплення ракет "Хезболли". За даними ізраїльської служби швидкої допомоги, одна людина була серйозно поранена.

Станом на 23:00, впродовж середи 23 жовтня бойовики "Хезболла" випустили по території Ізраїлю з Лівану близько 135 снарядів.