Блинкен призвал к миру в Секторе Газа и Ливане, но обстрелы не прекращаются

"Пришло время превратить эти успехи в долговременный стратегический успех. Необходимо сосредоточиться на возвращении заложников домой, прекращении этой войны и разработке четкого плана на будущее", - сказал он.

Блинкен добавил, что дальнейшие события в Секторе Газа будут иметь решающее значение, и нужны "четкие и конкретные планы" касательно будущего прибрежного анклава, который не будет контролироваться ни ХАМАС, ни Израилем.

"Мы должны закончить войну таким образом, чтобы не допустить ХАМАС и убедиться, что Израиль не останется. Израиль не хочет оставаться", - сказал он.

Блинкен также сказал, что Израиль должен сделать больше для того, чтобы адекватные гуманитарные поставки доходили до людей, которые живут в ужасных условиях. В частности, в последнее время в северной части полосы, откуда Израиль заставляет людей эвакуироваться.

"Мы видим прогресс, но этого недостаточно", - сказал он.

Среди палестинцев существует беспокойство тем, что Израиль намерен вытеснить их из больших участков Сектора Газа, чтобы обеспечить больший контроль Тель-Авива над этой территорией и потенциально позволить еврейским поселенцам вернуться после их вывода в 2005 году.

Блинкен в ходе время визита повторил, что США отвергают любую израильскую оккупацию Газы. По его словам, Нетаньяху заверил его, что Израиль не имеет таких планов, несмотря на давление со стороны многих членов его собственной партии, которые требуют позволить поселенцам вернуться.

"Это была политика США, она останется политикой США, и это также, насколько я понимаю, политика израильского правительства, что я услышал от премьер-министра, который является авторитетным словом в этих вопросах", - сказал он.

Во время визита в Израиль Блинкен встретился с официальными лицами, в частности с премьер-министром Биньямином Нетаньяху.

После госсекретарь отправился в Саудовскую Аравию, где встретился с наследным принцем Мухаммедом бин Салманом. Стороны обсудили усилия, направленные на прекращение боевых действий в Газе и Ливане.

Агрессивные обстрелы продолжаются

Между тем несмотря на дипломатические усилия США, продолжаются масштабные обстрелы армии Израиля и боевиков ливанской группировки "Хезболла".

В полдень по местному времени 23 октября армия Израиля обстреляла портовый город Тир на юге Ливана, внесенный в перечень ЮНЕСКО. Военные заявили, что их целью были центры командования и управления "Хезболлы", в частности штаб-квартира ее южного фронта. Городской голова Хасан Дабук заявил, что местные исторические памятники не пострадали.

Террористы ответили обстрелами северных районов Израиля. Над городом Хайфа повисли дымовые облака, которые, как оказалось, возникли в результате перехвата ракет "Хезболлы". По данным израильской службы скорой помощи, один человек был серьезно ранен.

По состоянию на 23:00, в течение среды 23 октября боевики "Хезболла" выпустили по территории Израиля из Ливана около 135 снарядов.