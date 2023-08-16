Блінкен закликав Конгрес США терміново виділити додаткове фінансування для України

Він нагадав, що минулого тижня Байден звернувся до Конгресу з проханням виділити 24,1 мільярда доларів, щоб "продовжувати підтримувати безпеку України, її економічні та гуманітарні потреби, а також допомагати іншим країнам, які потерпають від наслідків російської війни".

"Я закликаю Конгрес ухвалити цей закон про додаткове фінансування негайно", - наголосив Блінкен.

Він зазначив, що Держдепартамент працює з українськими партнерами над довгостроковими зобов'язаннями у сфері безпеки, які допоможуть Україні стримувати російську агресію і захищатися від неї.

"Україна повинна мати чітке уявлення про довготривалий характер нашої підтримки та підтримки багатьох інших країн, які нададуть Україні аналогічні зобов'язання. Президент Путін повинен чітко усвідомити марність продовження своєї агресії", - додав держсекретар.

Додаткове фінансування США для України

Нагадаємо, 10 серпня президент США Джо Байден подав до Конгресу запит на додаткове фінансування у розмірі близько 40 млрд доларів екстреного фінансування, і частина цих коштів - 24 мільярди доларів - для допомоги Україні.

Перед цим у Пентагоні розповіли, що загалом у розпорядженні відомства залишилося близько 6 млрд доларів на допомогу Україні. Тут варто звернути увагу, що раніше в Міноборони США провели оцінку вартості військового обладнання, яке воно відправило в Україну, і виявилося, що воно було переоцінене приблизно 3 мільярди доларів.

Додамо, що нещодавно координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі зазначив, що у Байдена допускають нове звернення до Конгресу із запитом про додаткові кошти для допомоги Україні у разі потреби.