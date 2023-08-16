RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Блинкен призвал Конгресс США срочно выделить дополнительное финансирование для Украины

Фото: госсекретарь США Энтони Блинкен (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Государственный секретарь США Энтони Блинкен призвал Конгресс принять запрос администрации президента Джо Байдена на дополнительное финансирование для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Энтони Блинкена во время брифинга.

Он напомнил, что на прошлой неделе Байден обратился в Конгресс с просьбой выделить 24,1 миллиарда долларов, чтобы "продолжать поддерживать безопасность Украины, ее экономические и гуманитарные потребности, а также помогать другим странам, страдающим последствиями российской войны".

"Я призываю Конгресс принять этот закон о дополнительном финансировании немедленно", - подчеркнул Блинкен.

Он отметил, что Госдепартамент работает с украинскими партнерами по долгосрочным обязательствам в сфере безопасности, которые помогут Украине сдерживать российскую агрессию и защищаться от нее.

"Украина должна иметь четкое представление о долговременном характере нашей поддержки и поддержки многих других стран, которые предоставят Украине аналогичные обязательства. Президент Путин должен четко осознать бесполезность продолжения своей агрессии", - добавил госсекретарь.

Дополнительное финансирование США для Украины

Напомним, 10 августа президент США Джо Байден подал в Конгресс запрос на дополнительное финансирование в размере около 40 млрд долларов экстренного финансирования, и часть этих средств - 24 миллиарда долларов - для помощи Украине.

Перед этим в Пентагоне рассказали, что всего в распоряжении ведомства осталось около 6 млрд долларов на помощь Украине. Тут стоит обратить внимание, что ранее в Минобороны США провели оценку стоимости военного оборудования, которое оно отправило в Украину, и оказалось, что оно было переоценено примерно в 3 миллиарда долларов.

Добавим, что недавно координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отметил, что у Байдена допускают новое обращение в Конгресс с запросом о дополнительных средствах для помощи Украине в случае необходимости.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиЭнтони БлинкенПомощь УкраинеКонгресс США