Блінкен їде до Європи: обговорить ситуацію в Україні

Блінкен розпочне своє турне з Парижа, де зустрінеться з президентом Еммануелем Макроном. Темами розмов будуть підтримка України, запобігання розширенню війни Ізраїлю та ХАМАСу в Газі та забезпечення стабільності на Гаїті.

Потім держсекретар США вирушить до Брюсселя на зустріч міністрів закордонних справ НАТО. Там планується зустріч з українським колегою Дмитром Кулебою та генсеком альянсу Єнсом Столтенбергом.

На завершення візиту Блінкена до Бельгії відбудуться окремі переговори з ЄС з питань торгівлі та розповсюдження технологій.