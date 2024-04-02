США передали Україні понад 100 генераторів та техніку для відновлення інфраструктури

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter посла Сполучених Штатів в Україні Бріджит Брінк.

За словами посла США в Україні, передана техніка працюватиме для забезпечення безперебійної роботи служб у Дніпрі, Вінниці, Івано-Франківську, Львові, Черкасах та Чернівцях.

"У той час як Росія продовжує жорстокі атаки на енергетичну інфраструктуру України, USAID надала 109 генераторів, 19 теплоенергетичних когенераційних установок та 13 машин екстреної допомоги", - йдеться у повідомленні Брінк.

Удари по енергетичній інфраструктурі України

Нагадаємо, останніми тижнями російська армія відновила удари по енергетичній інфраструктурі України. Лише в ніч проти 22 березня росіяни атакували регіони України 151 засобом повітряного нападу. Тоді ж обстріляли об'єкти енергетики, внаслідок чого у низці міст запровадили аварійні відключення.

Крім того, 29 березня ворог випустив 60 дронів-камікадзе та 39 ракет, також націлених на енергетику України. Росіяни атакували три ТЕС, внаслідок чого було серйозно пошкоджено обладнання.

За словами заступника міністра енергетики Світлани Грінчук, зараз про блекаути в Україні не йдеться, проте подальша ситуація залежить від планів ворога.

Як заявив президент України Володимир Зеленський, росіяни своїми комбінованими повітряними ударами територією України зараз намагаються завдати якнайбільше руйнувань енергетичному сектору країни.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.