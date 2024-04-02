Блинкен едет в Европу: обсудит ситуацию в Украине

Блинкен начнет свое турне с Парижа, где он встретится с президентом Эммануэлем Макроном. Темами разговоров будут поддержка Украины, предотвращения расширения войны Израиля и ХАМАСа в Газе и обеспечение стабильности на Гаити.

Затем госсекретарь США отправится в Брюссель на встречу министров иностранных дел НАТО. Там планируется встреча с украинским коллегой Дмитрием Кулебой и генсеком альянса Йенсом Столтенбергом.

В завершение визита Блинкена в Бельгию состоятся отдельные переговоры с ЕС по вопросам торговли и распространения технологий.