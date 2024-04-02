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Блинкен едет в Европу: обсудит ситуацию в Украине

Фото: госсекретарь США Энтони Блинкен (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Государственный секретарь США Энтони Блинкен посетит Францию и Бельгию. Одной из тем переговоров будет ситуация в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Голос Америки.

Блинкен начнет свое турне с Парижа, где он встретится с президентом Эммануэлем Макроном. Темами разговоров будут поддержка Украины, предотвращения расширения войны Израиля и ХАМАСа в Газе и обеспечение стабильности на Гаити.

Затем госсекретарь США отправится в Брюссель на встречу министров иностранных дел НАТО. Там планируется встреча с украинским коллегой Дмитрием Кулебой и генсеком альянса Йенсом Столтенбергом.

В завершение визита Блинкена в Бельгию состоятся отдельные переговоры с ЕС по вопросам торговли и распространения технологий.

Помощь США Украине

Ранее мы писали, что США передали Украине более 100 генераторов и технику для восстановления инфраструктуры.

Также по словам конгрессмена США, спикер Палаты представителей Майк Джонсон ищет оптимальные варианты решения вопроса выделения финансовой помощи Украине.

К слову, министр обороны Украины Рустем Умеров обсудил с главой Пентагона обеспечение Украины системами ПВО с ракетами.

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ЕвросоюзФранцияСоединенные Штаты АмерикиБельгияЭнтони Блинкен