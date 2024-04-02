Блінкен їде до Європи: обговорить ситуацію в Україні
Державний секретар США Ентоні Блінкен відвідає Францію та Бельгію. Однією із тем переговорів буде ситуація в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Голос Америки.
Блінкен розпочне своє турне з Парижа, де зустрінеться з президентом Еммануелем Макроном. Темами розмов будуть підтримка України, запобігання розширенню війни Ізраїлю та ХАМАСу в Газі та забезпечення стабільності на Гаїті.
Потім держсекретар США вирушить до Брюсселя на зустріч міністрів закордонних справ НАТО. Там планується зустріч з українським колегою Дмитром Кулебою та генсеком альянсу Єнсом Столтенбергом.
На завершення візиту Блінкена до Бельгії відбудуться окремі переговори з ЄС з питань торгівлі та розповсюдження технологій.
Допомога США Україні
Раніше ми писали, що США передали Україні понад 100 генераторів та техніку для відновлення інфраструктури.
Також за словами конгресмена США, речник Палати представників Майк Джонсон шукає оптимальні варіанти розв'язання питання виділення фінансової допомоги Україні.
До речі, Міністр оборони України Рустем Умеров обговорив з головою Пентагону забезпечення України системами ППО з ракетами.
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