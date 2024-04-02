Блінкен їде до Європи: обговорить ситуацію в Україні

Державний секретар США Ентоні Блінкен відвідає Францію та Бельгію. Однією із тем переговорів буде ситуація в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Голос Америки .

Блінкен розпочне своє турне з Парижа, де зустрінеться з президентом Еммануелем Макроном. Темами розмов будуть підтримка України, запобігання розширенню війни Ізраїлю та ХАМАСу в Газі та забезпечення стабільності на Гаїті.

Потім держсекретар США вирушить до Брюсселя на зустріч міністрів закордонних справ НАТО. Там планується зустріч з українським колегою Дмитром Кулебою та генсеком альянсу Єнсом Столтенбергом.

На завершення візиту Блінкена до Бельгії відбудуться окремі переговори з ЄС з питань торгівлі та розповсюдження технологій.