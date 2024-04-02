Блинкен едет в Европу: обсудит ситуацию в Украине
Государственный секретарь США Энтони Блинкен посетит Францию и Бельгию. Одной из тем переговоров будет ситуация в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Голос Америки.
Блинкен начнет свое турне с Парижа, где он встретится с президентом Эммануэлем Макроном. Темами разговоров будут поддержка Украины, предотвращения расширения войны Израиля и ХАМАСа в Газе и обеспечение стабильности на Гаити.
Затем госсекретарь США отправится в Брюссель на встречу министров иностранных дел НАТО. Там планируется встреча с украинским коллегой Дмитрием Кулебой и генсеком альянса Йенсом Столтенбергом.
В завершение визита Блинкена в Бельгию состоятся отдельные переговоры с ЕС по вопросам торговли и распространения технологий.
Помощь США Украине
Ранее мы писали, что США передали Украине более 100 генераторов и технику для восстановления инфраструктуры.
Также по словам конгрессмена США, спикер Палаты представителей Майк Джонсон ищет оптимальные варианты решения вопроса выделения финансовой помощи Украине.
К слову, министр обороны Украины Рустем Умеров обсудил с главой Пентагона обеспечение Украины системами ПВО с ракетами.
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