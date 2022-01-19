Блинкен: вторжение России в Украину может начаться в очень короткие сроки

В частности, на встрече с дипломатами в посольстве США в Киеве Блинкен заявил, что надеется на то, что Россия будет придерживаться дипломатического и мирного пути после его встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

"Как вы все очень-очень хорошо знаете, последние пару месяцев мы уделяли пристальное внимание Украине из-за значительного наращивания российских сил, которое мы наблюдали вблизи украинской границы", - отметил он.

По его словам, наращивание российского присутствия происходило "без провокаций и причин".

"Мы знаем, что существуют планы по еще большему увеличению этих сил в очень короткие сроки, и это дает президенту Путину возможность, также в очень короткие сроки, предпринять дальнейшие агрессивные действия против Украины", - добавил Блинкен.