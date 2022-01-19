Блинкен: вторжение России в Украину может начаться в очень короткие сроки

Вторжение России в Украину может произойти в очень короткие сроки. Государственный секретарь США Энтони Блинкен надеется, что Россия сможет придерживаться мирного пути разрешения ситуации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
В частности, на встрече с дипломатами в посольстве США в Киеве Блинкен заявил, что надеется на то, что Россия будет придерживаться дипломатического и мирного пути после его встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.
"Как вы все очень-очень хорошо знаете, последние пару месяцев мы уделяли пристальное внимание Украине из-за значительного наращивания российских сил, которое мы наблюдали вблизи украинской границы", - отметил он.
По его словам, наращивание российского присутствия происходило "без провокаций и причин".
"Мы знаем, что существуют планы по еще большему увеличению этих сил в очень короткие сроки, и это дает президенту Путину возможность, также в очень короткие сроки, предпринять дальнейшие агрессивные действия против Украины", - добавил Блинкен.
Напомним, ранее он заявлял, что российский президент Владимир Путин имеет возможность предпринять шаги для деэскалации.
Блинкен также отметил, что если оставить российскую агрессию безнаказанной, то это откроет "ящик Пандоры".