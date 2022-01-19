Блінкен: вторгнення Росії до України може початися в дуже короткі терміни

Зокрема, на зустрічі з дипломатами в посольстві США в Києві Блінкен заявив, що сподівається на те, що Росія буде дотримуватися дипломатичного і мирного шляху після його зустрічі з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим.

"Як ви всі дуже-дуже добре знаєте, останні пару місяців ми приділяли пильну увагу Україні через значне нарощування російських сил, яке ми спостерігали поблизу українського кордону", - зазначив він.

За його словами, нарощування російської присутності відбувалося "без провокацій і причин".

"Ми знаємо, що існують плани щодо ще більшого збільшення цих сил в дуже короткі терміни, і це дає президенту Путіну можливість, також в дуже короткі терміни, здійснити подальші агресивні дії проти України", - додав Блінкен.